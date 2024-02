Turismo, a Milano apre l'hotel Avani Palazzo Moscova

Avani fa il suo debutto in Italia e sceglie Milano come suo punto di approdo. La struttura sorge sulle fondamenta di un edificio neoclassico, che un tempo ospitava la prima stazione ferroviaria del capoluogo e, come riporta Grazia, oltre ad offrire comode sistemazioni per la notte, presenta anche tutta una serie di servizi aggiuntivi. Si va dalle lezioni di pasta con uno chef al tour della città a bordo di una Fiat 500 del 1971, per finire con un tour privato di shopping o un servizio fotografico ispirato per il centro storico di Milano

Hotel Avani Palazzo Moscova, 65 camere e suite dal design unico

La struttura, rinnovata in tutto il suo fascino originario, conta 65 camere e suite dal design curato, con tinte rilassanti bianche e beige e un tocco minimalista. L'ubicazione - tra Porta Nuova e Corso Como - fa si che sia facilemnte raggiungibile sia il centro storico (dal Duomo alla Scala), che la stazione della metropolitana Garibaldi e da li tutte le altre linea necessarie per sopostarsi in città.