Turismo, Milano meta top per Natale e Capodanno in Europa

Milano meta top per Natale e Capodanno in Europa

Milano città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, britannici e portoghesi per Natale e Capodanno. E' quanto emerge dai dati del motore di ricerca di voli Jetcost.It. Francesi, spagnoli e olandesi scelgono il capoluogo lombardo come seconda meta preferita. Un risultato che conferma il grande appeal di Milano e dell'Italia in generale nei confronti dei turisti stranieri. E che consente di chiudere con un ulteriore picco il 2023 ed iniziare forte il 2024. L'Italia risulta il secondo Paese più ricercato, dietro alla Spagna e davanti a Portogallo, Francia e Regno Unito. Buoni afflussi anche per Roma. Exploit di Catania, quarta città più richiesta dai viaggiatori tedeschi e tra le mete più ricercate da molti turisti europei Iscriviti alla newsletter