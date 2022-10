Turismo: premio Inclusivity Index, Milano città più inclusiva

Milano è la meta turistica più inclusiva in Italia del 2022. La città ha ricevuto il premio Inclusivity Index di Italia Destinazione Digitale, il riconoscimento ideato da The Data Appeal Company - Gruppo Almawave e assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori performance online, distinguendosi agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione dell’offerta, della qualità dell'ospitalità, di servizi e di esperienza.

Inclusivity Index, esaminati 770 mila punti di interesse

Il premio, giunto alla 7a edizione, si basa sul monitoraggio e sull’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company: 33 milioni di tracce digitali hanno consentito di esaminare ben 770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del Paese.