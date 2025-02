Turismo termale, la Sicilia alla Bit presenta la riqualificazione di Sciacca e Acireale

Due simboli del termalismo pronti a risplendere, una Sicilia che torna protagonista del benessere. Le Terme di Sciacca e Acireale sono infatti al centro di un progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione, che ne consentirà la riapertura e la valorizzazione, restituendo loro il prestigio e il fascino di un tempo.

Questa nuova visione per il futuro delle terme siciliane si inserisce in un più ampio piano, voluto dal governo regionale, volto a trasformare Sciacca e Acireale in modelli di eccellenza per il turismo sostenibile e rigenerativo. Il progetto prevede un investimento complessivo di 184 milioni di euro, di cui 90 milioni stanziati dalla Regione e 94 milioni a carico dei soggetti privati. Questa opportunità strategica punta a trasformare le Terme di Sciacca e Acireale in poli d’eccellenza per il turismo termale e rigenerativo, consolidando l’immagine della Sicilia come destinazione privilegiata nel panorama mediterraneo.

Gli interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione delle Terme siciliane verranno illustrati nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa che si terrà all’interno della “Borsa Internazionale del Turismo” di Milano. L’appuntamento è lunedì 10 febbraio, ore 12.30, presso il Villaggio Thermalia by Federterme (Padiglione 9 - Stand P01 P11 T02 T12). Interverrà il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ad introdurre i lavori sarà il giornalista del Corriere della Sera Isidoro Trovato.