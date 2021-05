“Turning Point- Salute Direzione Nord”, il 28 maggio alla Fondazione Stelline

Uno slogan che è una dichiarazione d’intenti: “La salute da costo a valore sociale”. Per fare ciò serve un “cambio culturale”. E una data da cui cominciare. Il 28 maggio sarà – letteralmente – un “punto di svolta”. Ecco il cuore di “Turning Point”, edizione 2021 di Salute Direzione Nord, undicesimo appuntamento di “DN – A True Event”, organizzato da Inrete, Inpagina e Fondazione The Bridge in collaborazione con l’Associazione Amici delle Stelline il 28 maggio alla Fondazione Stelline di Milano, in corso Magenta 61.

Invitati alla kermesse, trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale di True-News.it e con Telelombardia e RadioLombardia come media partner dell’iniziativa, tantissimi ospiti fra cui alcune delle massime autorità nazionali e regionali: dal Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, il Presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia, Emanuele Monti e i suoi omologhi in Liguria, il dottor Brunello Brunetto, e Piemonte con il professor Alessandro Stecco.

Sarà un momento di riflessione, politica e tecnica, con un dialogo che vedrà confrontarsi addetti ai lavori della sanità, clinici, politici, aziende, amministratori delegati e stakeholder del Sistema Salute. Secondo il claim, che accompagna l’evento dal suo avvio nel 2017, tutte “persone che hanno qualcosa da dire”. L’obiettivo? Raccontare coralmente il “punto di svolta” del Sistema Salute. Per farlo si parte dalla Lombardia, analizzando e ripensando modelli e sistemi organizzativi della presa in carico dei pazienti, la rete ospedaliera, la medicina di territorio, lo sviluppo delle tecnologie sanitarie e la telemedicina, il rapporto tra salute fisica e mentale.