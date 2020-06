Uber: rider sfruttati; filiale italiana indagata

La filiale italiana di Uber Italy e' indagata per la legge 231 sulla responsabilita' amministrativa degli enti, dopo essere stata commissariata dal Tribunale per le Misure di Prevenzione di Milano in seguito all'indagine sullo sfruttamento dei rider nel servizio di delivery di cibo, chiamato Uber Eats. Nell'indagine sono coinvolti alcuni manager della divisione milanese della multinazionale americana e i responsabili di una ditta di intermediazione, che assoldava, per conto di Uber, i fattorini: la Flash Road City. L'inchiesta e' stata condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di Finanza milanese e coordinata dal pm Paolo Storari e dall'Aggiunto, Alessandra Dolci. Sul commissariamento si discutera' il 22 ottobre.