UCapital e Ungdcec: commercialisti e advisor? Sì, ecco come

In un convegno tenuto a Roma, sia dal vivo che in video conferenza, è stata presentata una partnership strategica tra il gruppo UCapital e Unione Giovani Dottori Commercialisti e Revisori Contabili. La partnership nasce sulla base della matrice innovativa delle due rispettive realtà.

La prima, il gruppo UCapital, con a capo il suo fondatore Gianmaria Feleppa, è nata con la mission di diventare il più importante gruppo fintech in Europa. La Holding londinese controlla società d’investimento, società di brokeraggio e investment banking e soprattutto il primo social network economico e finanziario al mondo, UCapital24, quotato sulla Borsa di milano. Un’idea rivoluzionaria che per la prima volta consente a tutti gli operatori economici e finanziari di poter interagire a livello globale sfruttando al tempo stesso le migliori tecnologie fintech per operare sui mercati.

Dall’altra parte l’Ungdcec, un’associazione di giovani commercialisti e revisori contabili, che con la nuova presidenza di Matteo De Lise, punta a creare un nuovo filone professionale volto alla crescita dei giovani commercialisti affinché possano supportare le imprese italiane nella nuova era della globalizzazione finanziaria e dell’economia digitale.

Le imprese devono adeguare i propri modelli di business per poter sfruttare tutte le nuove opportunità dei mercati, ma per farlo hanno bisogno del supporto di professionisti in grado di poterli guidare. Sono i professionisti che per primi devono cambiare il loro modello di business, formandosi e posizionandosi sul mercato non più come meri esperti contabili e fiscali, ma come veri e propri advisor finanziari.

UCapital si pone come partner strategico dei commercialisti di Unione Giovani Dottori Commercialisti e Revisori Contabili. Da un lato infatti è un partner fintech. UCapital24, infatti, ha realizzato la nuova App di Unione Giovani Dottori Commercialisti e Revisori Contabili. Una App innovativa che oltre a tutte le funzionalità classiche di condivisione di informazioni con i propri associati, tutti gli iscritti potranno comunicare e interagire tra loro con una chat e un social network dedicato esclusivamente a loro. Inoltre, potranno postare tutte le operazioni che richiedono la ricerca di investitori in private equity e venture capital oltre che nel settore immobiliare. Un vero e proprio market place in cui si incrocia domanda e offerta rappresentate dalle aziende in cerca di capitali e dagli investitori istituzionali del network UCapital. Infine, l’App è integrata con UCapital24 e con la web TV.

Oltre a essere un partner fintech, con UCapital Investment è stato messo a punto un programma di affiliate in cui i commercialisti di Unione Giovani Dottori Commercialisti e Revisori Contabili potranno diventare partner di UCapital offrendo ai loro clienti opportunità di crescita con operazioni di M&A, quotazioni in borsa, ricerca investitori e consulenza finanziaria. Inoltre, tutti gli affiliate saranno supportati dal gruppo con strumenti digitali e fintech all’avanguardia che porteranno i giovani commercialisti a competere con i più importanti advisor internazionali.

“Il sistema economico globale - sottolinea Gianmaria Feleppa - è radicalmente cambiato negli ultimi dieci anni e oggi le piccole e medie imprese e le start up hanno l’opportunità di sfruttare le stesse armi dei grandi player. In Italia c’è poca cultura finanziaria e conoscenza delle dinamiche internazionali, ma in compenso c’è un forte know how delle potenzialità di crescita enorme con questa partnership siamo certi di dare un contributo importante al sistema paese, consentendo alle imprese di tutto il territorio nazionale, tramite i loro commercialisti che con UCapital diventeranno dei veri advisor finanziari, di ottenere tutto ciò che gli serve per sfruttare il proprio potenziale. Inoltre, l’app realizzata per l’associazione consentirà l’abbattimento di ogni barriera geografica proietterà i giovani commercialisti nel futuro”.

“Creare un nuovo filone professionale volto alla crescita dei giovani commercialisti, affinché possano supportare le imprese italiane nell’era della globalizzazione finanziaria e dell’economia digitale, è la priorità dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. Crediamo che le aziende abbiano bisogno di adeguare i propri modelli di business per poter sfruttare tutte le nuove opportunità dei mercati, ma per farlo serve il supporto di professionisti specializzati e al passo coi tempi”, afferma Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, alla presentazione della partnership tra l’Ungdcec e il gruppo UCapital. “Per rispondere alle sfide del futuro, insomma, sarà fondamentale formarsi e posizionarsi sul mercato non più come semplici esperti contabili e fiscali, ma anche come veri e propri advisor finanziari. Rientra in quest’ottica - aggiunge De Lise - la partnership con UCapital, che lancerà la nuova app dell’Unione e consentirà agli iscritti di aumentare l’offerta a favore dei propri clienti. Vogliamo fare in modo che la rete dell’Unione rappresenti sempre più una risorsa. Sarà una ‘RevolUnione’ che cambierà radicalmente il modo di essere professionisti”.