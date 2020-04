Uccidono vicino che li vessava, arrestati marito e moglie nel Mantovano

I carabinieri del Comando provinciale di Mantova hanno arrestato due coniugi indiani a Villa Saviola, nel Mantovano, perche' ritenuti responsabili di omicidio volontario premeditato del vicino di casa Kumar Rajiv, 43 anni. Le indagini, coordinate dalla procura di Mantova, sono partite dal rinvenimento nella mattinata di Pasqua del cadavere di Kumar nella propria abitazione con numerose ferite sul corpo dovute a un oggetto contundente. La coppia, per gli inquirenti, lo avrebbe ucciso per liberarsi da una situazione vessatoria in cui viveva da tempo. Gli arrestati sono stati portati in carcere a Mantova.