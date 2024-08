Uccisa a coltellate, sabato i funerali di Sharon Verzeni

Saranno celebrati sabato 3 agosto nella chiesa parrocchiale di San Vittore Martire, a Bottanuco, i funerali di Sharon Verzeni, la 33enne morta dopo essere stata accoltellata la notte del 30 luglio a Terno d'Isola. Il sindaco Rossano Pirola ha proclamato il lutto cittadino ritenendo di "interpretare il sentimento dell'intera comunita', profondamente turbata dalla drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore dei familiari".

Uccisa a coltellate, si cerca il Dna del killer sui vestiti di Sharon Verzeni

La donna è stata colpita quattro volte e due sono state le coltellate mortali che hanno causato la morte. Questi i primi esiti dell'autopsia eseguita dal medico legale Matteo Marchesi e di cui sono stati informati gli inquirenti bergamaschi che indagano per omicidio. Una coltellata l'ha raggiunta al petto mentre le altre tre alla schiena con la lama che ha raggiunto i polmoni provocando una grave emorragia. Gli investigatori sperano di far luce su questo delitto anche grazie all'analisi dei vestiti della vittima, dove si cercano le possibili tracce del dna del killer. Indumenti e materiale biologico repertati durante l'autopsia sono stati inviati ai carabinieri del Ris.