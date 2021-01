Uccisa da tram a Milano: no ad archiviazione e nuove indagini

Il gip di Milano, Guido Salvini, ha respinto la richiesta di archiviazione della procura disponendo indagini integrative da svolgersi in sei mesi per il caso della 20enne coreana investita e uccisa da un tram a Milano l'11 febbraio dell'anno scorso. A fare ricorso contro l'archiviazione chiesta a luglio dalla pm era stata la famiglia della ragazza, Kim Jung Eun, presentando anche una consulenza tecnica. La ragazza era morta per le lesioni "in ogni parte del corpo". Nel suo decreto il gip milanese rileva la "completa mancanza di un'indagine tecnica" che consenta di ricostruire la visuale del conducente: "Non e' possibile capire se la telecamera" presa in esame "si trovasse all'altezza degli occhi del conducente o piu' in basso e con una diversa angolazione e nemmeno di sapere, nel secondo e piu' probabile caso, se vi fosse uno schermo che riprendesse lo scorrere delle immagini della telecamera frontale mostrandole all'interno al conducente durante il servizio". Secondo il magistrato, al contrario, "quantomeno sino a quando la ragazza era ancora in piedi era di certo parzialmente visibile dal conducente".

Dal punto di vista del giudice e' da "escludere la 'repentinita'' dei movimenti che avrebbero portato 'inevitabilmente' a morte Kim Jung Eun, ne consegue, in una situazione caratterizzata da una mancanza di dati e quindi dalla impossibilita' di una completa analisi del fatto, la necessita' di un approfondimento delle indagini, come richiesto nell'atto di opposizione". Il gip suggerisce infine una "perizia" che "potra' svolgersi utilizzando lo stesso tram coinvolto oppure un tram uguale sul piano tecnico e dimensionale ed anche con la simulazione delle fasi del sinistro da svolgersi sul luogo dello stesso e nelle medesime condizioni".