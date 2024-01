Andrea Bossi, per l'autopsia la coltellata al collo è stata fatale

L'autopsia conferma che ad uccidere Andrea Bossi, 26 anni, è stato un colpo da arma da taglio al collo. Una pugnalata inflitta con violenza e arrivata in profondità. Nulla di più trapela dagli inquirenti sulle anticipazioni dell'esame autoptico eseguito oggi. L'omicidio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso a Cairate (Varese) nell'abitazione del giovane in via Mascheroni. Il ragazzo conosceva il killer: gli ha aperto la porta come indica la mancanza di segni di scasso. Nessuna pista è esclusa: dalla rapina, visto che il killer ha portato via monili in oro, a quella del delitto passionale.

Andrea Bossi, il cadavere non presentava ferite da difesa

Il killer è sicuramente un uomo, stando ai riscontri degli inquirenti, una donna avrebbe avuto difficoltà a sopraffare il 26enne di robusta corporatura e ad ucciderlo con un unico fendente. Il cadavere non presentava ferite da difesa. Gli inquirenti sull'inchiesta mantengono il massimo riserbo.