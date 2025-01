Cadavere di un uomo trovato per strada nel Milanese, si indaga nel mondo dello spaccio

Le indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso



Si indaga nel mondo dello spaccio di droga per risalire ai responsabili dell'omicidio di Cisliano, nel Milanese, dove sabato sera intorno alle 21 è stato ritrovato il cadavere di un giovane marocchino sui 25-30 anni con ferite da arma da fuoco.



Le indagini, affidate ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, sono complicate dal fatto che il luogo del ritrovamento e' fuori dal centro abitato, in una zona priva di luci e di telecamere di sicurezza. Il corpo aveva anche una lesione all'altezza dell'addome possibile frutto di un'azione violenta ma solo l'autopsia potra' determinare la causa del decesso.



E' stato un passante a notare il corpo riverso sul ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno constatato il decesso del giovane e la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Milano, con un medico legale. Nella stessa zona il 26 dicembre era stato ucciso con due colpi alla testa uno spacciatore nelle campagne fra Pogliano Milanese, Vanzago e Arluno.



