Ucraina, centrosinistra domani in piazza Duomo

Domani iscritti, simpatizzanti ed eletti di Azione, Italia Viva, Partito Democratico e +Europa si uniranno al presidio permanente della comunità ucraina a Milano in piazza del Duomo per ribadire il pieno sostegno al popolo ucraino e per chiedere all'Unione Europea di proseguire senza tentennamenti nella sua politica complessiva al fianco dell'Ucraina e nel contempo di intraprendere tutti gli sforzi possibili al fine di giungere a una giusta pace che si fondi su un passo indietro da parte dell’aggressore Putin. In piazza, con i partiti, ci saranno anche Alleanza Civica, Base Italia e Per l’Italia con l’Europa.