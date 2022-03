Ucraina, in arrivo bimbi e fragili a Milano. Attivati percorsi sanitari

Ucraina, in arrivo i primi rifugiati a Milano

Dall'Ucraina sono in arrivo a Milano "in primis fragili e bambini". Lo ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Sala. "Ci aspettiamo - ha aggiunto - che già tra oggi e domani arrivino i primi e poi ci sarà il tema dei ricongiungimenti, perché da quello che ci risulta tante madri e nonne sono già partite andando verso i confini con la Romania, per poter prendere i bambini". "Sarà un gran lavoro, ma noi faremo tutto ciò che c'è da fare, in accordo con la Prefettura e con gli enti che accoglieranno", ha fatto sapere Sala, spiegando che per quanto riguarda i primi profughi "bisogna capire in che condizioni arrivano, perché ad esempio se sono bambini con problemi oncologici vengono indirizzati in alcune strutture, se sono bambini con altri tipi di disabilità vengono indirizzati in altre strutture".

Ucraina: appello di Sala, inviate fondi a enti certificati

"Faccio un appello: in questo momento piu' che vestiti servono fondi da indirizzare a quegli enti che sono certificati, che hanno una storia e che conoscono la realta' ucraina", ha detto Beppe Sala. "Il Comune - ha aggiunto il sindaco - indichera' quelli che ci sembrano piu' adatti a ricevere fondi".

Ucraina, Regione attiva percorsi sanitari per rifugiati

In relazione alla possibile gestione di rifugiati dall'Ucraina, in attesa di indicazioni dalla Protezione civile regionale e nazionale, fermo restando che gli interventi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale, si chiede di verificare e attivare i seguenti percorsi". È quanto ha scritto - riporta Mianews - la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia in una lettera inviata alle ATS, alle ASST, agli IRCCS e ad AREU.

Le ATS devono: preparare/attivare raccordi organizzativi con ASST/IRCCS per l'erogazione di vaccinazioni Covid; vaccinazioni Morbillo/Parotite/Rosolia; vaccinazioni anti-difterite/tetano/pertosse; verificare con gli operatori la presenza di scorte per test di diagnosi della tubercolosi e di relative convenzioni attive per l'acquisto degli stessi; preparare/attivare raccordi organizzativi con ASST/IRCCS per l'eventuale invio di pazienti meritevoli di approfondimenti diagnostici e prevedere una mappatura delle risorse locali e verifica di personale a disposizione per il supporto sanitario necessario.

Alle ASST, invece, è chiesto di verificare le scorte di questi vaccini e della capacità di erogazione e di relative convenzioni attive per l'acquisto (ad eccezione del vaccino covid per cui la gestione è regionale); la preparazione/attivazione di raccordi organizzativi con ATS per l'eventuale invio di pazienti meritevoli di approfondimenti diagnostici. AREU rimane il riferimento per le situazioni di emergenza/urgenza.