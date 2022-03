Ucraina, parroco parte con pulmino e porta i profughi a Busto Arsizio

Busto, 20 ore al voltante per mettere in salvo dei profughi ucraini: l'impresa del "don"

L'impresa di Don Giuseppe Tedesco e' riuscita: andare a prendere al confine con la Polonia alcuni profughi ucraini con un pulmino, guidando per 20 ore senza sosta. Sono arrivati nella notte, alle 4,30 a Busto Arsizio, Don Giuseppe, alcuni volontari e i profughi ucraini, sei bambini e una donna con la neonata di 18 giorni tra le braccia. La notizia dell'impresa straordinaria di cui il sacerdote aveva parlato durante una domenica a messa si e' diffusa rapidamente tra la gente e a sorpresa, ad aspettare il pulmino stanotte c'era il sindaco Antonelli con la fascia tricolore. Una iniziativa che ha commosso tutta la citta' e non solo.

"Il signore ci ha aiutati - ha detto don Giuseppe in un video che circola sui social - altrimenti 20 ore sul pulmino non ci stai". Adesso alcuni "saranno ospitati in parrocchia e altri li portiamo alle famiglie" dice Don Giuseppe.