Ue, Mantovani (Ecr/FdI) vicepresidente della Commissione Affari giuridici

"Nella giornata dedicata alla costituzione delle Commissioni parlamentari sono stato eletto Vice Presidente della Commissione Affari giuridici del Parlamento Europeo. I miei ringraziamenti vanno al Presidente Giorgia Meloni per la fiducia e la stima dimostratami, al Co-Presidente dei Conservatori europei Nicola Procaccini e al capodelegazione Carlo Fidanza per il loro sostegno". Così l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Mario Mantovani.

Mantovani: "Difendere le nostre filiere produttive, le imprese, il nostro territorio"

Mantovani prosegue: "È un’elezione che mi riempie di orgoglio e che mi ripaga dell’impegno e delle tante battaglie politiche che ho affrontato in passato. La Commissione Affari giuridici è particolarmente significativa per l’importanza delle tematiche di cui ha competenza. Mi riferisco non solo agli ambiti legati alla proprietà intellettuale e alla tutela delle nostre aziende e del nostro mondo produttivo e industriale, ma alle tematiche relative alla responsabilità ambientale e alla loro incidenza con l’ordinamento e con il tessuto produttivo nazionale. Le nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale, il diritto societario e le immunità parlamentari sono tutte materie di competenza di questa importante Commissione che seguirò con impegno e responsabilità, contro le politiche più dannose di un green deal che non vogliamo e con un unico obiettivo, difendere le nostre filiere produttive, le imprese, il nostro territorio e i nostri interessi nazionali e locali in Europa”.