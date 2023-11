Ultima Generazione blocca il traffico a Milano, tensione con gli automobilisti

Striscioni strappati e insulti contro gli attivisti di Ultima Generazione, che hanno bloccato il traffico in viale Lucania a Milano, in protesta contro la crisi climatica. Molti gli automobilisti scesi dalle auto per parlare con i manifestanti seduti sulle strisce pedonali. Tanti altri, invece, hanno preferito attaccarsi al clacson. "Bravo fai la foto, fai vedere che siamo violenti" ha detto agli attivisti un uomo che ha strappato il loro striscione. "Devo andare a lavorare" ha aggiunto un altro.

La protesta di Ultima Generazione contro la crisi climatica

Intorno alle 8:40, in viale Lucania all'altezza di Piazzale Bologna, sei esponenti di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico srotolando striscioni con la scritta Fondo Riparazione. "Durante la protesta, alcuni automobilisti hanno insultato e provato a rimuovere i manifestanti di loro iniziativa. Un cittadino in moto ha persino rischiato di schiacciare la gamba di un manifestante pur di forzare il blocco. Le forze dell'ordine sono arrivate sul luogo e hanno sgomberato la carreggiata". Così hanno scritto gli attivisti in una nota. "Gli eventi estremi causati dalla crisi climatica - ha dichiarato un'esponente del gruppo nel corso della protesta - sono ovunque e sempre più frequenti: a Milano abbiamo visto il nubifragio di luglio che ha provocato la caduta di alberi che hanno fermato la città per settimane e distrutto numerose macchine, e sempre qui due settimane fa mezzo metro d'acqua ha bloccato tutta la zona Niguarda. Chiediamo al governo azioni concrete, subito".