Ultracon, la nuova fiera di fumetto, gioco e cultura pop a Cremona

Cremona diventa per due giorni la città del divertimento: giochi da tavolo, videogames, mattoncini, modellismo e poi show musicali, fumettisti all’opera dal vivo, gadget e comics. Ospiti d’onore Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, gli amati interpreti delle sigle dei cartoni animati, e i protagonisti della tv per ragazzi: Manuela Blanchard, Roberto Ceriotti, Pietro Ubaldi e tanti altri ancora.

Una manifestazione nuova e divertente per vivere da protagonisti il magico mondo dei fumetti, dei cartoni animati, dei giochi e videogiochi, con un’offerta di contenuti davvero ricca ed eterogenea, che esprime tutte le sfaccettature della cultura pop e accontenta grandi e piccini.

Co-organizzata da CremonaFiere e Centro Fiera Montichiari, Ultracon nasce dall’esperienza dei creatori di Gardacon – festival del divertimento che ormai da anni conquista ed entusiasma decine di migliaia di persone – e mira a replicarne il successo con una prima edizione memorabile, caratterizzata da un record di adesioni da parte degli espositori di settore.

Mattoncini, modellismo, viodegames e molto altro a Ultracon

Tante aree a tema, una per ogni versante della cultura pop: dai mattoncini, immancabili vettori di sogni a cubetti che si materializzano nell’esposizione a cura di Cremona Bricks, all’affascinante mondo del modellismo, con gli artisti di Gunpla Builders che assemblano dal vivo magnifici modelli dei più noti robot d’animazione giapponesi, insegnando ai visitatori i trucchi del mestiere grazie a imperdibili workshop e attività.

Videogiochi vintage e new gen a pochi passi gli uni dagli altri, per vivere un viaggio interdimensionale all’insegna dell’immaginario videoludico. Adulti e bambini potranno ritrovare i giochi della loro infanzia e fare scambio di ricordi a colpi di pad, dalle home console ai mitici cabinati, mentre nella Gamers Arena avranno spazio i più grandi successi del momento, da Fortnite a FIFA e Call of Duty.

Ampio risalto anche all’affascinante mondo del doppiaggio con gli interventi sul palco di Emanuela Pacotto, voce di Bulma in Dragon Ball; Flavio Aquilone, Draco Malfoy in Harry Potter, e Pietro Ubaldi, l’inconfondibile Doraemon nell’anime omonimo. Incontenibile attesa per il trio della tv per ragazzi: Manuela Blanchard, Roberto Ceriotti e Pietro Ubaldi, i volti e le voci del memorabile Bim Bum Bam, i quali faranno rivivere sul palco di Ultracon la magica atmosfera della televisione degli anni Ottanta e Novanta.

A chiudere entrambe le giornate due magici live show: sabato Cristina D’Avena e domenica Giorgio Vanni, i celebri interpreti di sigle animate che sono già pronti a far sognare grandi e bambini tra le note della loro infanzia.