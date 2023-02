Un altro blitz di Ultima Generazione. Bloccato il traffico in Viale Sturzo

Cinque giovani appartenenti al movimento "Ultima generazione" hanno bloccato il traffico in Viale Luigi Sturzo a Milani sedendosi in strada con uno striscione con su scritto: ''Non paghiamo il fossile''. I Carabinieri del Comando Provinciale di MILANO sono subito intervenuti interrompendo il flash mob e ripristinando la normale circolazione stradale. I 5 manifestanti sono stati condotti in Caserma dai Carabinieri per i dovuti accertamenti.