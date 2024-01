"Un anno in metro Milano a 2 euro", ma è una truffa. Atm: noi estranei

"Un anno in metro Milano a 2 euro", ma è una truffa su Facebook.

Una truffa, niente di più. Parliamo di una tessera che "per soli due euro" all'anno promette di far viaggiare chi la compra sulle metropolitane di Milano. Una proposta talmente vantaggiosa (troppo considerando che il costo di un singolo biglietto è di 2.20 euro), da essere infatti falsa. Su Facebook, dove la pagina 'Milano Card' pubblicizza la finta offerta, qualcuno è caduto nell'inganno. Una truffa che con le stesse modalità è stata messa in piedi anche a Torino e a Roma.

Atm: completamente estranei all'iniziativa

"Atm non sta promuovendo offerte commerciali su Facebook" ha sottolineato l'azienda dei trasporti milanesi in un comunicato stampa. "In merito alla presunta offerta commerciale, veicolata in questi giorni dalla pagina Facebook di un operatore di servizi, secondo la quale sarebbe possibile ottenere una carta per ⁠12 ⁠mes⁠i di viaggi gratuiti in metropolitana - aggiungono dall'azienda - Atm precisa di essere completamente estranea all'iniziativa, nonché di non avere nessun accordo commerciale o di altro tipo con l'operatore".