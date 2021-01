Un giorno in zona arancione: shopping a Milano

Zona arancione per un giorno. E a Milano, come nel resto d'Italia, riaprono i negozi dopo la chiusura forzata dei giorni precedenti. Ma niente assembramenti in piazza Duomo e Galleria come testimonia il video di Vista: un via vai ordinato di persone a passeggio tra piazza Duomo, Galleria e corso Vittorio Emanuele. Già dal 5 gennaio si tornerà in zona rossa.