Un milione di studenti lombardi torna a scuola oggi

Primo giorno di scuola oggi per oltre un milione di studenti in Lombardia: riaprono dopo sei mesi di chiusura forzata causa lockdown quasi 5mila scuole, dalle primarie alle superiori, dalle statali alle paritarie. Alle superiori, seguendo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione, il 16 per cento degli studenti del Milanese studierà ancora da casa, percentuale che sale al 30 per cento per il capoluogo. Il Comune di Milano ha acquistato 50 moduli temporanei da collocare nei cortili di 10 scuole per garantire spazi sufficientemente ampi da fornire il necessario distanziamento. Arriveranno da domani.

Fontana: "Speravo il Governo arrivasse più preparato"

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli partecipano oggi al primo giorno di scuola per gli studenti lombardi in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico. Hanno scelto di portare il loro saluto e l'augurio di buon lavoro a studenti, docenti e personale scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore (IIS) Giuseppe Luigi Lagrange e del CAPAC - Politecnico del Commercio e del Turismo di Milano. "Domani (lunedì, ndr) parte il nuovo anno scolastico ma avrei sperato piu' concretezza ed efficienza da parte del Governo". Lo ha scritto domenica su Facebook il governatore lombardo Attilio Fontana. "Ritengo che le scuole debbano ripartire, i bambini e i giovani hanno bisogno di apprendere incontrandosi tra loro e con la preziosa guida dei loro insegnanti - scrive Fontana -. Non vi nascondo che, dopo sette mesi di chiusura, speravo che il Governo arrivasse a questo giorno piu' preparato e organizzato". "Come Lombardia - aggiunge Fontana - abbiamo attivato tutte le misure organizzative affinche' tutto fosse pronto, tuttavia sono preoccupato per la mancanza della copertura delle cattedre, temo che le supplenze saranno troppe creando un disservizio nei prossimi giorni. Ho deciso - conclude - domani mattina di visitare un istituto superiore e una scuola professionale per testimoniare la vicinanza della Regione a studenti, docenti e personale scolastico".

Istituto Cavalieri di Milano, studenti nella sede dei centri di Formazione

Il Comune di Milano ha trovato inoltre una soluzione per l'istituto comprensivo statale Cavalieri, mettendo a disposizione degli alunni parte della storica sede dei centri di Formazione, in viale D’Annunzio.

La scuola, a causa del distanziamento necessario per le regole dettate dall’emergenza Covid 19, è stata costretta a prevedere la divisione di alcune classi i cui alunni non potevano stare tutti insieme nelle aule molto piccole. Nell’ultimo mese, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sono state vagliate diverse ipotesi per ospitare otto classi in spazi vicini all’istituto, ma nessuna si è rivelata adeguata.

Ora grazie al lavoro congiunto tra gli assessorati, a partire dalla metà di ottobre, la sede dei centri di Formazione del Comune in viale D’Annunzio, ospiterà i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado Cavalieri consentendo la regolare ripresa delle lezioni delle classi al completo.

Mezzi pubblici: utilizzabili tutti i posti a sedere

Riflettori puntati anche sulla tenuta dei mezzi pubblici: la capienza massima è stata alzata all'80 per cento su metropolitane, treni,bus e tram, dove si possono sfruttar etutti i posti a sedere, continuando a osservare l’obbligo di mascherina.

La manifestazione dei sindacati contro il ministero

Oggi anche manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl,Uil, Snals e Gilda davanti all’Ufficio scolastico in via Polesine. Protesta contro «i colpevoli ritardi e le scelte sbagliate di un ministero che non ha voluto ascoltare il grido di allarme di chi la scuola la vive ogni giorno».