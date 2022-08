Un nuovo parcheggio interrato a Lorenteggio-Giambellino

A Milano nascerà un nuovo parcheggio interrato nella zona di Lorenteggio - Giambellino, in largo Scalabrini, che permettera' di liberare oltre 200 spazi di sosta sulla strada. I lavori partiranno entro fine mese e dureranno circa due anni.

Area individuata tramite bisogni dei residenti

L'area messa a disposizione dall'amministrazione al privato, che realizzerà 'opera, e' stata individuata tenendo conto in particolare dei bisogni dei residenti della zona, oltre alla facilita' di interscambio con la rete di trasporto pubblico e con la rete dedicata alla mobilita' sostenibile, spiegano dal Comune.

Struttura dalla superficie di 3.850 metri

La struttura interrata avrà una superficie di 3.580 metri quadrati e un volume complessivo di oltre 23 mila metri cubi, sara' suddivisa in due piani sotterranei con 216 posti auto totali (160 box singoli e 28 doppi). Alla realizzazione del parcheggio interrato seguirà anche la sistemazione della parte superficiale, con un ridisegno complessivo dello spazio pubblico e dell'area verde. Per quanto riguarda invece l' organizzazione del cantiere, è stato avviato l'iter per ottenere l'autorizzazione alla parziale pedonalizzazione della piazza, come richiesta dal Municipio 6 su indicazione dei commercianti e dei residenti, per migliorare la fruibilità dello spazio pubblico. La sosta interrata e' ritenuta strategica da Palazzo Marino perchè corrisponde sia alla necessità per i residenti di avere uno spazio privato e riparato, sia all'esigenza di liberare spazio pubblico per tutti i cittadini, aumentando le aree pedonali, il verde, le ciclabili e gli spazi sosta per biciclette. L'intervento si inserisce in un'area, quella di Lorenteggio-Giambellino, oggetto di cambiamenti e di interventi urbanistici tra cui la realizzazione della nuova M4.