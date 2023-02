Un omicidio nella notte milanese. Arrestato il presunto killer

Un uomo di 44 anni, cittadino marocchino è stato portato in caserma dai carabinieri di Milano per l'omicidio di un 29enne algerino avvenuto nelle scorse ore. Nella notte i militari della Compagnia di Porta Monforte e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in viale Campania, angolo via Moretto da Brescia, dove il 29enne è stato soccorso per una profonda ferita da taglio retro auricolare.

L'uomo è morto poco dopo all'ospedale Fatebenefratelli. I carabinieri si sono messi immediatamente sulle tracce dell'aggressore anche grazie alle macchie di sangue trovate in strada. Sul posto è intervenuta anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Milano per i rilievi. Il 44enne è stato, così, condotto in caserma dai Carabinieri per essere sentito dal pm intervenuto sul posto.

La dinamica dell'assassinio a Milano

E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dal pm di turno Monia Di Marco il 44enne marocchino accusato di aver ucciso la notte scorsa a Milano un 29enne algerino. Dalla ricostruzione degli investigatori dei carabinieri, l'aggressione non sarebbe avvenuta in strada, ma in casa del 44enne. Nell'appartamento di edilizia popolare regolarmente assegnato avrebbe dato, per motivi ancora da chiarire, una coltellata alla nuca alla vittima. Quest'ultima e' riuscita ad allontanarsi ma dopo aver percorso pochi metri si e' accasciata in strada in via Moretto da Brescia all'angolo con viale Romagna. Qui e' stata trovata dai soccorritori del 118. Il 29enne algerino e' risultato incensurato mentre l'aggressore ha precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.