Un poliziotto si è suicidato in questura a Milano

Un poliziotto si e' suicidato oggi nei sotterranei della questura di Milano. E' accaduto intorno alle 16.30 di pomeriggio. Secondo quanto comunicato da via Fatebenefratelli, si trattava di un assistente capo di 42 anni, che era in forza all'Ufficio Immigrazione. Si' e' tolto la vita sparandosi un colpo con l'arma di ordinanza nel garage sotterraneo della questura, in Via Montebello 26. Sono in corso accertamenti sui motivi del gesto