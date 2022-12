Un ragazzo di 20 anni si è suicidato nel carcere di Pavia

(IMPRESE-LAVORO.COM) Pavia - Il dramma delle carceri italiane e' ancora sotto gli occhi di tutti. Dopo la fuga dal Beccaria di Milano e la cattura dei sette evasi, ora un detenuto di 20 anni, italo-albanese, si è tolto la vita nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia. Si tratta del sesto suicidio registrato, nel corso del 2022, nel penitenziario lombardo. Il dramma si è consumato nella serata di mercoledì in un nuovo reparto della casa circondariale pavese. Il giovane, detenuto per reati contro il patrimonio, era rimasto solo in cella perchè i suoi due compagni avevano usufruito di permessi. Il 20enne si è stretto un lenzuolo attorno al collo, stringendoselo con forza. Quando un agente di custodia l'ha visto riverso sul pavimento della cella ha subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti prima il medico del carcere e poi il personale del 118 che l'ha rianimato, intubandolo, e l'ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Ma, nonostante gli sforzi dei sanitari, non c'è stato nulla da fare.