“Un Recovery Fund per ricerca e digitale”. Il Piano Sala da 4 miliardi



“Commissario straordinario per spendere bene e subito le risorse”. E' la proposta del Vice Presidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala secondo quanto riporta il sito true-news: “Già oggi Milano è una delle aree più infrastrutturate d’Europa, ora serve che tutto il territorio della regione e delle nostre province diventi omogeneo”. Come? Sala dice di avere un progetto per digitalizzare e cablare in “alta velocità” la Lombardia puntando in particolare sul potenziamento della rete 5G.



I soldi? “I fondi del Recovery Fund – ha detto Fabrizio Sala intervento il 14 dicembre a DN-What Comes Next, kermesse organizzata da Inrete ed Esclusiva per discutere di futuro con esponenti del mondo politico. economico-finanziario e culturale – ho un piano nel cassetto da 4 miliardi che tengo pronto per l’occasione”. Basato su quali frecce da scoccare? Tre i punti chiave. Primo: l’innovazione non deve essere solo tecnico-scientifica ma in prim