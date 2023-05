Un uomo si lascia morire in Darsena: corpo ritrovato nell’acqua torbida

Un uomo ha deciso di lasciarsi morire, ieri sera, a Milano, nelle acque della Darsena, l'ex porto dei Navigli, e lo ha fatto tra moltissimi testimoni, le persone che affollavano i dintorni, una zona di movida cittadina tra le più frequentate. Purtroppo i soccorsi sono stati vani, e alla fine i Vigili del fuoco ne hanno recuperato il corpo ormai senza vita. Lo riporta l'ANSA.

E' accaduto intorno alle 21.30 di ieri, nel tratto prospicente viale Gorizia, quando sono giunte diverse segnalazioni a 118 e 112 di un "uomo che camminava nell'acqua, dentro la Darsena". Mediamente, infatti, lo specchio d'acqua è profondo appena più di un metro e mezzo in questo periodo. Quando i Vigili del fuoco sono giunti, lo sconosciuto, poi identificato per un 30enne di origine indiana, si era già lasciato scivolare sottacqua, e solo dopo ore di ricerche nella Darsena, in genere torbida e melmosa, il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vdf.