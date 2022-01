Leonardo, il bimbo con le "ossa di cristallo", una scuola adatta a lui

I genitori: "Il Comune ci aiuti a trovare una scuola adatta a Leo"

Leonardo, 4 anni, che soffre di osteogenesi imperfetta malattia che rende le sue ossa fragilissime, non può andare nella sua scuola in via Gattamelata perché chiusa per lavori di ristrutturazione. Gli alunni dell'istituto stanno facendo lezione nei container installati nel giardino dell'istituto, una condizione impossibile e pericolosa per Leonardo. Alla richiesta dei genitori di trasferire il piccolo in una scuola adeguata, il Comune di Milano ha risposto con un rifiuto per evitare che si crei un precedente.

"Non è una struttura che va bene per Leonardo, si è già fatto male tre volte perché gli spazi sono angusti", spiega il padre del bimbo che lancia un appello al sindaco di Milano: "Sala si metta una mano sul cuore". I genitori di Leonardo sono risoluti nel trovare una scuola più adeguata al figlio e sono disposti a dare battaglia anche per vie legali.