Una super-esperta digital in Fiera. Nuovo cda, confermato Curci

di Fabio Massa

Fuori Lorenzo Caprio e Gianpiero Corbari. Il presidente per adesso sarà il cfo di Fondazione Fiera Antonio Caorsi. Secondo quanto può anticipare Affaritaliani.it Milano il comitato esecutivo di Fondazione Fiera ha deciso di riconfermare tutto il cda con l'eccezione di Caprio e Corbari. Avverrà tutto il 20 aprile prossimo. Confermato anche l'amministratore delegato Fabrizio Curci, che si troverà a gestire una situazione assai difficile dopo lo tsunami Coronavirus. Malgrado potesse rimandare di un paio di mesi le nomine, questo avrebbe potuto causare lo slittamento anche dei dividendi che Fiera Spa deve pagare a Fondazione, che in questo momento sono quantomai necessari per lo sviluppo della Fiera post crisi Coronavirus. Così invece il presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali dà continuità al mandato, con due cambi al vertice. Il primo, appunto, riguarderà il presidente. Il secondo vede l'ingresso di Anna Gatti - che porta così l'equilibrio di genere a 5 donne e 4 uomini. Anna Gatti avrà il compito di accompagnare la svolta digital di Fiera. Bocconiana, con una lunga esperienza di cda anche complessi come Rai Way, fondatrice di una start up di intelligenza artificiale, angel investor sia in Italia che in Silicon Valley, è stata responsabile del primo lancio su larga scala di un programma di advertising per Skype, guidando strategia ed esecuzione di nuovi canali di monetizzazione. Nel suo curriculum il nome più prestigioso è ovviamente quello di Google, per la quale è stata a capo di Online Sales and Operations internazionali di YouTube.

