Unioncamere, novità per le imprese lombarde: voucher da 4.000 euro, istruttoria rapida

Per aiutare le imprese lombarde ad accedere alle procedure dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento e risolvere la situazione di crisi. Il bando è finalizzato a finanziare le Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede operativa in Lombardia per facilitare il ricorso alla composizione delle crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di Composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) accreditati in Lombardia, al fine di avviarne l’esdebitazione e contribuire così alla prevenzione della vera e propria insolvenza e il conseguente rischio di ricorso a pratiche illegali come l’usura. Il bando avviato nel novembre 2019, si ripropone con novità importanti: aumentato l’importo del voucher che passa da 1.000 euro a 4.000 euro; ridotti i tempi di istruttoria da 45 a 15 giorni; procedura di presentazione delle domande semplificata con la riduzione dei documenti richiesti alle imprese. “L’obiettivo è di contribuire alla prevenzione della vera e propria insolvenza e il conseguente rischio di ricorso a pratiche illegali come l’usura - ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio. Come Sistema camerale lombardo ci affianchiamo alle imprese che si trovano in una fase critica e difficile, per poter risolvere con minori perdite e con l’accordo delle parti la situazione di debito”. L’iniziativa è realizzata nell’ambito delle attività previste dall’Accordo per la Competitività tra Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 2020. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda presso un solo OCC accreditato in Lombardia. Le imprese che hanno già presentato la domanda sul presente bando, nell’ottica della parità di trattamento, possono presentare una ulteriore domanda di concessione del voucher, rispettando cumulativamente il limite massimo concedibile di € 4.000,00.