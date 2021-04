Unione Artigiani: salvare Salone del mobile, sgravi fiscali, consorzi locali

Unione Artigiani: salvare il Salone del mobile, sgravi fiscali, consorzi locali

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Milano - "Con la conferma del Fuorisalone ci sono le migliori condizioni possibili per l'apertura, a settembre, anche del Salone del Mobile. Il doppio evento è comunque una garanzia di rilancio del capoluogo, per il settore legno-arredamento-design della Brianza e per tutto il mondo dell'artigianato che ruota intorno a fiere ed eventi: dagli allestimenti al food and beverage, passando per i taxi". Secondo Marco Accornero, Segretario Generale di Unione Artigiani, per spingere le grandi imprese del mobile al sì decisivo, occorre mettere sul piatto altre iniziative. "Condividiamo il rischio. Lo Stato garantisca uno sgravio fiscale adeguato alle aziende che investiranno nel Salone. Lavoriamo su e-commerce ed eventi virtuali anche post-evento: la Moda c'è riuscita, la Bit ci sta provando, perché non possiamo farcela anche noi del settore? Terzo punto, uniamo le forze. Penso soprattutto ai grandi marchi della Brianza: presentiamoci con un brand unitario, facendo dove possibile anche economie di scala. Non è semplice mettere d'accordo tante realtà e imprese con esigenze diverse ma non è nemmeno impossibile. Una volta detto sì al Salone abbiamo un orizzonte temporale sufficiente per progettare il tutto al meglio."