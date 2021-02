Università a Milano, Maran: "5mila alloggi in più per gli studenti"

"Tra cantieri già aperti e progetti in fase di approvazione nei prossimi anni arriveranno almeno 5mila posti in più riservati a studenti (cioè un incremento di quasi il 50% rispetto ad oggi). La vocazione universitaria della città è una delle caratteristiche che dobbiamo consolidare anche per la fase post Covid, peraltro tutte le università sono convinte della necessità di ritornare a una forte didattica in presenza non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno". Lo scrive su Facebook l'assessore a Urbanistica, verde e agricoltura del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran. "Molti cantieri - ha aggiunto - già si vedono, pensiamo all'ex consorzio agrario di Via Ripamonti o alla Bicocca, altri come lo scalo di Greco sono in fase di approvazione, un'idea su cui stiamo ragionando è anche che in futuro queste situazioni abitative non si limitino agli studenti ma siano aperte anche a giovani lavoratori che cercano stanze e appartamenti con caratteristiche e prezzi analoghi"