Università, Milano tra le 100 migliori città al mondo per gli studenti

Tra le cento migliori città universitarie al mondo c'è Milano che, insieme ad altre due città italiane (Roma e Torino) compare nel ranking e risulta essere tra la più conveniente per gli studenti. E' il risultato di uno studio di Qs Quacquarelli Symonds, la stessa società che ogni anno stila la classifica delle migliori università al mondo. C'è da sottolineare che Milano scende di cinque posizioni e si piazza al 53esimo, pur rimanendo la prima a livello nazionale tra le altre, mentre Roma sale di 18 caselle in più rispetto allo scorso anno e arriva 56esima. Scalata, quella della Capitale, seconda soltanto a quella di Miami che guadagna 21 posizioni. Tasse universitarie, costo della vita, prezzi al dettaglio. Questi aspetti hanno fatto sì che Torino arrivasse, quindi, prima tra le altre città italiane in quanto ad "Affordability" (convenienza) e 66esima nel mondo. Non solo. Si classifica meglio rispetto a Roma e Milano anche per "Student voice" (opinione degli studenti) grazie alle ottime recensioni fornite da studenti attuali ed ex sulla loro esperienza in città. In questo campo si posiziona al 65esimo posto. Anche le altre italiane vantano, però, dei primati nazionali.

Opportunità di lavoro per i laureati, Milano 21esima al mondo

Milano, secondo l'indicatore Qs World University Rankings, si colloca al 57esimo posto nel mondo per migliore selezione di università italiane. Nell'edizione di quest'anno il 90% delle università italiane è in classifica, cinque sono milanesi e quattro hanno migliorato la loro posizione. Per quanto riguarda la voce "Employer Activity" di Qs, che misura le opportunità di lavoro per i laureati in città, sempre Milano si colloca al 21esimo posto nel mondo. Roma compare, invece, alla posizione 128. Il primato della città eterna a livello nazionale riguarda, però, la "Desiderabilità". Si piazza, quindi, al 54esimo posto nonostante abbia perso qualche posizione. Questo a causa dell'indicatore che valuta diversi dati, dall'inquinamento alla sicurezza fino alla corruzione. La Capitale rimane, però, il posto in cui gli studenti desidererebbero vivere e studiare. La classifica Qs prende come riferimento le città con una popolazione di almeno 250mila abitanti e con almeno due università presenti nella Qs World University Rankings. Al primo posto del podio si posiziona Londra - per la quinta volta consecutiva - come miglior città studentesca. Al secondo gradino compare Tokyo, mentre al terzo Seoul.