Università Statale: arrivano i distributori di assorbenti a prezzo calmierato

Nei corridoi di tutte le sedi principali dell'università Statale di Milano debuttano i "distributori di assorbenti a prezzo calmierato". La Statale di Milano "è la prima università in Italia ad installarli", sostengono i rappresentanti di 'UnSì', lista di rappresentanza studentesca dell'università degli Studi milanese, che si era battuta per averli. E ripercorrono le tappe che hanno portato al traguardo. "Dopo un anno e 9 mesi dalla prima proposta che UniSì ha fatto in Cda la nostra promessa è realtà", sottolineano definendo questo "un primo passo per un welfare studentesco che abbia come priorità anche la parità di genere nei luoghi della conoscenza". "Non basta e non ci fermeremo - concludono gli studenti - ma un passo importante, grazie al lavoro dei nostri rappresentanti è finalmente stato fatto".