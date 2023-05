Università Statale di Milano: assorbenti gratis per tutti

Vittoria degli studenti dell'università Statale di Milano: il consiglio di amministrazione dell'ateneo ha approvato all'unanimità venerdì 28 aprile una mozione per l'erogazione gratuita di assorbenti e di altro materiale igienico sanitario. Così Flavia Faccini, rappresentante degli studenti in Cda per la lista Studenti Indipendenti Statale-Link: "Si tratta di una grande vittoria per la comunità studentesca e per l'ateneo".

A inizio marzo la mobilitazione degli studenti per gli assorbenti gratis

Sino ad ora gli assorbenti erano erogati al prezzo di 20 centesimi l'uno, ora la Statale diventa la seconda università italiana dopo Padova a distribuirli gratuitamente. Un primo tentativo ad inizio marzo non era andato a buon fine, con la scenta del cda di rinviare la votazione e la conseguente mobilitazione degli studenti, con centinaia di firme raccolte e una azione dimostrativa nel cortile dell'ateneo durante la quale era stato installato un finto assorbente gigante.