Università Statale, nuovo campus su area Mind del valore di 338 mln

Il Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Milano ha approvato l'affidamento a Lendlease della realizzazione del nuovo Campus sull'area Mind, Milano Innovation District, l'ex Expo, dove confluiranno i dipartimenti scientifici attualmente collocati a Citta' Studi. L'avvio delle attivita' di progettazione esecutiva e' prevista nei primi mesi del 2021, con completamento dell'opera entro il 2025. Il valore complessivo dell'intervento e' di 338 milioni circa. Nella stessa seduta, in adesione al disegno di un ateneo tripolare tracciato dal Piano Strategico 2020-2022, e' stata presentata per la prima volta un'ipotesi progettuale che farebbe di Citta' Studi la sede di un nuovo polo didattico e scientifico nel settore digitale e dell'intelligenza artificiale, connessa funzionalmente al Campus in Mind. Lo hanno annunciato oggi alla stampa, dall'Aula Magna dell'Universita', il Rettore della Statale Elio Franzini, il Direttore Generale dell'Ateneo Roberto Conte, Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Continental Europe di Lendlease e Igor De Biasio, Chief Executive Officer Arexpo. Il bando di gara di project finance era stato pubblicato nell'estate del 2019, con scadenza a dicembre dello stesso anno: tutti i passaggi, compreso l'ultimo di aggiudicazione, si sono svolti sotto la vigilanza di Anac, richiesta dalla Statale in considerazione della complessita' dell'operazione, della rilevanza pubblica ed anche dell'incidenza economica a carico di soggetti pubblici. La trattativa tra Ateneo e Lendlease ha consentito di avere rassicurazioni sulla fase progettuale ma anche di garantire all'Ateneo un significativo risparmio rispetto all'offerta di gara, con un ribasso complessivo sul canone di disponibilita' che si aggira intorno ai trenta milioni di euro.

Il nuovo polo si estende su un totale di oltre 190.000 metri quadri e ospitera' una comunita' di oltre 23 mila persone. La durata della concessione a Lendlease e' pari a 30 anni: 1 anno progettazione, 3 anni lavori, 26 anni e 11 mesi gestione lavori. La sostenibilita' finanziaria del progetto di realizzazione del Campus nell'area Mind e' stata definitivamente confermata. Su una previsione di spesa complessiva che si attesta attorno ai 338 milioni euro, il contributo pubblico sara' di circa 158 milioni di euro, di cui 135 milioni di finanziamento pubblico stanziato per la valorizzazione dell'area Expo 2015 nell'ambito del "Patto per la Lombardia" e 23 milioni coperti con fondi del bilancio dell'Ateneo. Il Concessionario privato cofinanziera' la realizzazione delle opere per circa 180 milioni di euro, a fronte della corresponsione da parte dell'Ateneo di un canone annuo di disponibilita', erogato in fase di gestione, di circa 8 milioni di euro e di un canone annuo per i servizi di facility management per circa 10 milioni di euro. Sul tavolo c'e' anche la possibilita', se si riuscissero a reperire i fondi necessari, di ridisegnare la fisionomia dell'Ateneo e del suo territorio di riferimento, con la creazione di un polo digitale gemello di Mind connesso in tempo reale tramite tecnologia 5G. Il polo digitale a Citta' studi sarebbe complementare a tutta la ricerca biomedica creando banche dati sicure per la conservazione e l'analisi dei megadati prodotti da tale ricerca, sviluppando con i ricercatori di Mind sistemi basati su Intelligenza Artificiale, oggi indispensabili per la comprensione della complessita' dei sistemi biologici nonche' delle patologie umane, alla ricerca di farmaci mirati a colpire alle loro radici anche le malattie piu' complesse.

Nell'operazione di riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'ateneo a Citta' Studi sarebbe tra l'altro prevista anche la realizzazione di uno studentato nelle torri progettate da Magistretti e Soro, che andrebbero ad aggiungersi al piano riguardante la realizzazione di un Campus Umanistico comprendente in primo luogo, gia' nell'immediato futuro, anche l'ambito dei Beni Culturali, previsto nell'area demaniale ex Medicina veterinaria. La nuova ipotesi di progetto svilupperebbe pienamente la visione del Rettore dell'Universita' degli Studi di Milano Elio Franzini di "preservare e rilanciare l'area nella quale nel 1924 l'Ateneo e' nato, legata indissolubilmente a tutto cio' che i nostri ricercatori hanno costruito. Oggi si apre tuttavia una nuova prospettiva per il futuro: tramite il Campus MIND e le ipotesi di sviluppo per Citta' Studi, la Statale si pone come protagonista dell'innovazione scientifica e volano di rilancio per l'intero nostro territorio".