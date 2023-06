Uomo accoltellato in Brianza: fermato il presunto killer

Il cadavere di un uomo, di origini straniere, è stato trovato, domenica 3 giugno, alle 9 in una casa di Desio in provincia di Monza, con segni di accoltellamento.

Il corpo senza vita sul ballatoio, a pochi passi dalla porta di ingresso della abitazione

Il presunto aggressore, di origini cubane, è stato già identificato. Sul posto al lavoro la scientifica per i rilievi. Il corpo senza vita sul ballatoio, a pochi passi dalla porta di ingresso della abitazione che divideva con la compagna, in un condominio di ringhiera di via Matteotti.