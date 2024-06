Uomo e donna travolti e uccisi da un treno nel Bresciano

Un uomo e una donna sono stati travolti e uccisi da un treno a San Zeno Naviglio in provincia di Brescia. Lo comunica Areu Lombardia. Secondo le prime informazioni, l'investimento è avvenuto nel tratto dei binari tra via Belleguardello e la stazione di San Zeno. Non sono ancora note eta' e generalita' dell'uomo e della donna. Indaga la Polizia.