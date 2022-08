Uomo ferma ladro sorpreso in casa. Arrestato 37enne

Questa mattina intorno alle 8 a Busnago (Monza) un uomo è stato svegliato dalle urla della moglie che, sentendo alcuni rumori, si è alzata e ha sorpreso un ladro nel loro appartamento. L'uomo era entrato grazie da una porta non chiusa a chiave e aveva già preso il portafoglio del marito.

Il marito ha immobilizzato il ladro

Una volta scoperto, il ladro è fuggito, inseguito dal marito, un 39enne addetto alla sicurezza che, senza perdersi d’animo lo ha raggiunto nella corte condominiale e, dopo una breve colluttazione, è riuscito ad immobilizzarlo anche grazie all’aiuto di un vicino allertato dal trambusto.

37enne marocchino condannato per direttissima a Monza

I carabinieri, allertati dalla coppia, hanno preso in consegna il ladro. Acquisiti gli elementi probatori, i militari hanno dichiarato in arresto un 37enne marocchino per il reato di rapina impropria e lesioni personali. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario che fortunatamente ha riportato solo qualche lieve lesione guaribile in pochi giorni. L’arrestato, dopo aver passato la notte in camera di sicurezza, è stato condannato per direttissima a Monza