Uomo muore travolto da treno nel Milanese

Ieri in tarda serata un uomo di 30 anni è morto investito da un treno diretto a Milano da Legnano, nel milanese. Al momento sembra piu' probabile che si sia trattato di un incidente e che si possa escludere quindi l'ipotesi del suicidio. La Polfer e gli agenti del Commissariato di Legnano sono al lavoro per stabilire le cause della morte. Saranno analizzati i filmati delle telecamere di sicurezza. Sul posto anche i vigili del fuoco di Milano.