Urbanistica: Comune Milano, i procedimenti su indagati sono tre

"Esprimiamo la massima vicinanza e solidarieta' ai dipendenti il cui operato e' contraddistinto dalla massima professionalita', competenza, senso etico e responsabilita', sempre per la tutela dell'interesse pubblico della citta'. I procedimenti che hanno interessato i dipendenti raggiunti da avvisi di apertura delle indagini sono a nostra conoscenza al momento tre: l'immobile in via Stresa, piazza Aspromonte e Crescenzago 105, dalla stampa leggiamo di nuove indagini ma per il momento sono questi". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano Giancarlo Tancredi rispondendo ieri in consiglio comunale a una domanda a risposta immediata della consigliera di Fratelli d'Italia Chiara Valcepina sulle indagini della Procura di Milano per presunti abusi edilizi che hanno coinvolto anche funzionari comunali.

"I dipendenti interessati sono quelli dello sportello edilizio che hanno trattato quei procedimenti dal dirigente a scendere" ha aggiunto. "Auspicando che si giunga il prima possibile a un chiarimento nelle sedi piu' appropriate - ha poi ricordato - venerdi' scorso la giunta ha approvato una delibera dove il comune non ritiene che sussistano motivi per costituirsi parte civile perche' l'attivita' degli uffici si basa su procedimenti che ancora oggi appaiono motivati e plausibili e che non sono stati censurati da sentenze fino ad ora". Come gia' annunciato, "il Comune e' disponibile alla copertura delle spese legali per i dipendenti interessati da questi provvedimenti legali. Il Comune ha agito nella convinzione della regolarita' e della correttezza del proprio operato", ha concluso.