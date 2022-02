Urbanistica, Milano fa shopping a Sesto. Arriva Riganti. Inside

Urbanistica, Milano fa shopping: da Sesto arriva il direttore Paolo Riganti

Milano fa shopping di dirigenti a Sesto San Giovanni. Secondo rumors Paolo Riganti, laureato in architettura nel 1995 al Politecnico di Milano, attualmente direttore dell'area pianificazione, attuazione e gestione del Territorio di Sesto San Giovanni dovrebbe andare a ricoprire il ruolo che è stato di Giancarlo Tancredi, "asceso" al ruolo politico di Assessore alla Rigenerazione Urbana. Al suo posto dovrebbe arrivare Paolo Margutti, vicesindaco di Vaprio d'Adda e dirigente della gestione territorio ambiente e attività produttive in forza attualmente al comune di San Giuliano Milanese. Si tratta di una figura chiave nello sviluppo delle aree ex Falck, la più grande operazione immobiliare d'europa.

fabio.massa@affaritaliani.it