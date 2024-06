Urbanistica, scontro Sala-Barbacetto: la presa di posizione della Cgil

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Dopo la causa civile con risarcimento danni intentata dal Comune di Milano a Gianni Barbacetto per i post che ha pubblicato dopo l'apertura dell'inchiesta sull'urbanistica che ha investito Palazzo Marino, la Funzione Pubblica e la Cgil di Milano hanno preso posizione con una nota: “Stop all’attacco ai lavoratori. Se qualcuno è a conoscenza di fatti li denunci non li millanti. È ripreso in queste ore il dibattito intorno alla complicata situazione urbanistica di Milano e sulle inchieste che riguardano l’approvazione delle nuove costruzioni. Da mesi a Milano, una serie di inchieste giudiziarie hanno fermato alcuni grandi progetti edilizi".

Cgil: "Fuori luogo qualsiasi attacco ai dipendenti del Comune"

"Nella complessità di questa situazione e del tempo che sarà necessario alla magistratura per chiarire tutte le responsabilità, riteniamo fuori luogo qualsiasi attacco diretto ai dipendenti del Comune di Milano; la loro professionalità, competenza e dignità, pur nelle difficoltà quotidiane, garantiscono servizi e diritti ai cittadini. Se vi saranno responsabilità individuali sarà la magistratura ad accertarle, se al contrario qualcuno è a conoscenza di fatti avvenuti non li millanti ma li denunci”, concludono i sindacati.