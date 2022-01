Va a fuoco il divano, Milano: coppia muore in casa

Una coppia di peruviani, 46 anni l'uomo e 51 la donna, sono stati trovati morti nel pomeriggio di ieri nella loro abitazione in via Rizzardi, in zona Trenno a Milano. L'allarme è partito da una segnalazione del figlio 27enne della donna che da qualche giorno non aveva notizie della madre. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno forzato la porta di casa e hanno trovato la coppia priva di vita, probabilmente a causa delle esalazioni di fumo propagatesi dall'incendio di un divano che avrebbe preso fuoco a causa di una candela.