Vacchi, perdite per 387mila euro nel primo bilancio di Kebhouze

Non sembra finora aver preso il giro giusto l'incursione nel mondo della ristorazione dell'imprenditore ed influencer Gianluca Vacchi. Secondo quanto riferisce Verità e Affari, infatti Vacchi ed i suoi soci hanno dovuto rinunciare a 830mila euro di credito verso la società Kebhouze srl, che controlla al 70% attraverso Cofiva Holding. Il primo bilancio della società, che gestisce diversi punti vendita di kebab e hamburger in tutta Italia, di cui tre a Milano e poi a Bergamo, Biella, Genova, Roma, Torino, Venezia, è stato chiuso con una perdita di 387mila euro a fronte di ricavi per 79mila euro.

Kebhouze, l'assemblea dei soci: "Ricapitalizzazione rinunciando ai crediti"

Il verbale dell'assemblea dei soci spiega: “Tale risultato negativo ha determinato la riduzione del capitale al di sotto dei limiti di legge, pertanto i soci sono intervenuti ricapitalizzando la società mediante la rinuncia di una parte dei propri crediti per finanziamenti infruttiferi per un importo complessivo di 830mila euro imputati a riserva”. Vacchi ha finanziato la start up con 2,1 milioni di euro, gli altri soci di minoranza sono Oliviero Zonfrillo e Roberto Sticchi.