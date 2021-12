Vaccinazioni 5-11 anni: 23.252 prenotazioni i Lombardia

Sono 23.252 le prenotazioni per la vaccinazione dei bimbi 5-11 anni effettuate sul portale della Regione Lombardia alle 18, da parte di "genitori che hanno compreso che il vaccino serve a proteggere i loro figli da malattia e conseguenze a lungo termine, protegge i compagni di scuola piu' fragili e crea le condizioni per una scuola in presenza". E' quanto ha scritto su twitter la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti. "Consapevolezza, solidarieta', fiducia nella scienza - ha aggiunto Moratti in un altro tweet - Ricordo la diretta di giovedi' sui canali social della Regione quando i genitori potranno confrontarsi con illustri pediatri e scienziati, ponendo loro domande sulla vaccinazione anticovid dei bambini".