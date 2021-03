Vaccini: "Al via prenotazioni per 60-79enni", ma è una fake news

"Purtroppo sta circolando in rete una comunicazione ingannevole, che non corrisponde al vero. Non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le categorie attualmente non comprese nella programmazione del ministero della Salute, lo comunicheremo su tutti i canali ufficiali della Regione Lombardia". Così Lombardia Notizie, l'agenzia di stampa della Regione Lombardia, comunica che la notizia dell'apertura delle prenotazioni per il vaccino anti-Covid per la fascia d'età compresa tra i 60 e i 79 anni non corrisponde al vero. Nel frattempo sono ripartite dal drive through della Difesa al Parco del Trenno di Milano, il piu' grande d'Italia, le somministrazioni con AstraZeneca, dopo che ieri l'Ema ha dato il via libera alla ripresa delle inoculazioni del vaccino di Oxford. A breve ripartiranno anche gli altri drive though della Difesa.

Vaccino: Policlinico Milano riparte con AstraZeneca

Ripartono le somministrazioni del vaccino AstraZeneca al Policlinico di Milano a un ritmo di 2 mila iniezioni al giorno. A queste si aggiungeranno circa 500 dosi al giorno per recuperare in poco tempo le oltre 7 mila somministrazioni mancate a causa dello stop in via precauzionale. Il Padiglione del Policlinico in Fiera e' operativo gia' da oggi, ed entro stasera e' prevista la vaccinazione delle prime 800 persone.

Grazie all'approvazione del vaccino appena rinnovata dall'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e confermata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), i due Centri Vaccinali del Policlinico di Milano sono gia' a regime per massimizzare la campagna di protezione contro Covid-19: uno, attivo in Ospedale, non ha mai interrotto le somministrazioni della formulazione Pfizer/BioNtech e sta per estendere il bacino dei riceventi con oltre 7 mila pazienti estremamente vulnerabili piu' i loro caregiver; l'altro, attivo alla Fiera di Milano, ha ripreso immediatamente le somministrazioni con la formulazione AstraZeneca. Nel dettaglio, il Centro Vaccinale del Padiglione del Policlinico in Fiera e' operativo 7 giorni su 7, dalle 8.00 alle 20.00, per vaccinare con la formulazione AstraZeneca insegnanti e personale scolastico di supporto, insieme alle Forze dell'Ordine e alle categorie professionali con priorita' (es. farmacisti, odontoiatri, volontari del trasporto sanitario, ecc.). Ad oggi, in poco piu' di un mese, al Padiglione in Fiera sono state somministrate circa 29 mila dosi di vaccino. In questo Centro vaccinale inoltre si recupereranno entro una decina di giorni tutte le prenotazioni rinviate a causa della sospensione cautelativa dell'EMA. Al Centro Vaccinale interno all'Ospedale, invece, dall'inizio del 2021 sono state somministrate oltre 13.500 dosi di vaccino Pfizer/BioNtech, a dipendenti, fornitori esterni, collaboratori e personale di servizio che lavora quotidianamente in Policlinico. Sono gia' iniziate questa settimana le somministrazioni con vaccini a mRNA ai pazienti dializzati, mentre da lunedi' 22 marzo, in questo Centro, sara' attivato anche un percorso per vaccinare altri 7 mila pazienti estremamente vulnerabili piu' i loro caregiver, a un ritmo che puo' raggiungere le 500 persone al giorno. Le somministrazioni, come sempre, saranno modulate in funzione delle forniture vaccinali.