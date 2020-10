Vaccini anti-influenzali, i medici di Milano: "Siamo molto in ritardo"

"Sui vaccini" anti-influenzali "siamo in ritardo. Molto in ritardo. Oggi proteggersi in anticipo significa eliminare condizioni di malattia che potrebbero interferire con la diagnosi di Covid". Cosi' Roberto Carlo Rossi, presidente dell'ordine dei Medici di Milano, sul Corriere della sera. I vaccini anti-influenzali in Lombardia "a ora non sono disponibili nelle farmacie. Tra qualche giorno saranno distribuiti ai medici di medicina generale, ma in trenta dosi, una quantita' ridicola, a fronte di oltre 300 persone 'candidate' per eta' o patologie a riceverlo, almeno nel mio ambulatorio di medico di medicina generale". Per quanto riguarda i tamponi "i medici di medicina generale non possono farli: dovrebbero avere tute di protezione e quant'altro. Quindi possono raccogliere richieste, ma solo da pazienti con sintomi, e trasmetterle ai centri deputati". Tra l'altro ora "stanno fioccando le cause contro i medici, accusati di 'malpractice', cioe' di cattiva condotta nel trattare pazienti affetti da Sars-Cov2. Il vero problema e' che si sono trovati ad affrontare una malattia completamente nuova, non riportata sui libri di testo, e non sapevano come gestirla: sembrava poco piu' di un'influenza. Questo nuovo coronavirus era una curiosita' per i virologi, poi e' diventato il flagello di Dio".