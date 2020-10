E' polemica sui vaccini antinfluenzali. Attacchi pesanti tra Sala e Gallera

Bagarre sulla disponibilità delle dosi di vaccini influenzali in Lombardia. "La Regione Lombardia non dà i vaccini al Comune di Milano", ha dichiarato la vicesindaco e assessora alla Sicurezza, Anna Scavuzzo. "Regione Lombardia - ha proseguito - ammette di non poter affrontare una vaccinazione massiccia della popolazione perché non ha abbastanza dosi di vaccino. E questo dopo settimane di incontri, approfondimenti, bozze di accordi e richieste di disponibilità che hanno visto il Comune di Milano attivamente e fattivamente coinvolto nel proporre la vaccinazione anti influenzale al più alto numero possibile di milanesi, coinvolgendo anche tutti i propri lavoratori e lavoratrici". Da qui lo scontro tra Comune e Regione che ha visto volare parole dure in particolare tra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e l'asssessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera.

"Le affermazioni di Gallera sfiorano il ridicolo, anzi sono ridicole", ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, riferendosi alle parole dell'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera che aveva affermato che l'amministrazione comunale stava facendo "polemiche politiche ingiustificate". "Le fa uno che ha fatto politica senza che nessuno se ne accorgesse per un sacco di anni, nel momento in cui ha avuto visibilita' mediatica ha pensato di candidarsi per fare il sindaco nel mezzo di una pandemia. Da Gallera non mi sento tutelato come cittadino lombardo nel suo ruolo", ha sottolineato il sindaco.

Di contro l'assessore Giulio Gallera ha riplicato dicendo: "Ritengo una vergogna assoluta fare campagna elettorale sulla salute dei piu' fragili". L'assessore ha parlato di una cosa "agghiacciante" di una "mossa elettorale" ovvero quella di "dare i vaccini ai dipendenti comunali sani sottraendoli agli anziani, ai malati di tumore e alle donne incinte e tutto questo per ottenere il loro consenso alle elezioni comunali dell'anno prossimo". "Capisco che vedere crollare la propria immagine di uomo del fare e di successo sia molto doloroso, al punto di decidere di non ricandidarsi per paura di perdere le elezioni, ma in momento ancora critico e delicato per la salute dei nostri concittadini sarebbe necessario una costruttiva collaborazione istituzionale tuttavia non la si puo' pretendere da chi nella vita non ha mai agito con 'spirito di servizio' ma solo per vanita' e ambizione personale". "Il Sindaco Sala in evidente carenza di ossigeno e di argomenti - ha proseguito Gallera - oggi non ha trovato di meglio, per cercare di coprire la gaffe clamorosa, che insultare rozzamente e volgarmente il sottoscritto oltre a fare affermazioni totalmente prive di fondamento segno di una confusione mentale preoccupante". "Tutti i medici di medicina generale - ha sottolineato - sono stati coinvolti dalle Ats nella campagna vaccinale antinfluenzale e anzi, colgo l'occasione per ringraziarli per la disponibilita' sia a vaccinare presso i propri studi, laddove ci siano le condizioni logistiche per farlo , oppure presso i locali individuati e messi a disposizioni dei Sindaci lombardi". E "per quanto riguarda gli insulti al sottoscritto con grande umilta' rivendico orgogliosamente i tanti anni al servizio della mia citta' e della mia regione peraltro sempre grazie alla fiducia e al consenso di migliaia di milanesi e lombardi (ricordo a Sala che nel 2018 sono risultato il piu' votato di tutti i partiti a Milano ). L'operato mio e di Regione Lombardia nella piu' grande pandemia dal dopoguerra che ha travolto la nostra regione quale prima area del mondo occidentale - ha concluso - verra' giudicato dalla storia e dagli elettori quello che e' certo e' che questo momento drammatico ha fatto emergere l'assoluta evanescenza e inconsistenza del Sindaco Sala che verra' ricordato per le magliette 'Milano non si ferma', per gli aperitivi sui Navigli mentre si riempivano le terapie intensive e per aver mandato in ferie i vigli urbani durante il lockdown".

Nella polemica entra a gamba tesa anche l'eurodeputato PD, Pierfranceco Majorino. "Vedo che Gallera farfuglia qualcosa su Sala tentando di replicare di fronte alla vergogna dei vaccini antinfluenzali che mancano in Lombardia", scrive sui social Majorino. "Gallera dovrebbe stare in silenzio e prendere appunti di fronte al Sindaco di Milano. E basta", ha concluso.

Mentre la consigliera regionale del PD Carmela Rozza ha dichiarato in una nota: "Fermo restando il minimo sindacale, cioe' i vaccini gratuiti per le categorie protette, che oggi ci sono solo in parte, rimane il fatto che occorrerebbe avere dosi a sufficienza per proteggere tutti i lombardi, a partire dal mondo della scuola e dai luoghi di lavoro, e questi non ci sono perche' la Regione non ha fatto le gare per tempo, o non le ha fatte nel modo giusto. L'allarme del sindaco Sala e' piu' che giustificato. Ora, pero', Fontana e Gallera dovrebbero fare di tutto per recuperare i vaccini mancanti per permettere ai lombardi, a partire dai contesti piu' esposti, di proteggersi. Rispondere con rabbia alle critiche del sindaco non migliorera' la situazione e nemmeno la credibilita' di questa giunta regionale."

"Gallera dopo l’ennesima topica sui vaccini (la Lombardia arriva ultima e Regione ha sbagliato i calcoli) attacca il Sindaco Sala, colpevole di chiedere chiarimenti e pretendere la tutela della salute dei milanesi e dei Lombardi.Gallera ricorda che ha preso tanti voti a Milano, ma dimentica di quando si è candidato sindaco, mentre in Lombardia morivano 300 lombardi al giorno. Gallera è un imbarazzante assessore, incapace di rispondere nel merito e rispecchia perfettamente la capacità amministrativa della Lega, Partito dove sta provando da tempo ad entrare senza successo.Finché la coppia Gallera Fontana rimarrà al suo posto non siamo sicuri: sono inchiodati agli scranni che occupano, ma non sono in grado di assumersi la minima responsabilità", scrive a suo volta su Facebook Pietro Bussolati, consigliere regionale PD